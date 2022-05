Migliore impresa Junior Achievement Liguria. E’ il premio vinto dalla scuola Deledda International School di Genova.

Migliore impresa Junior Achievement Liguria. Oltre 114 gli studenti finalisti.

Più di 114 studenti delle scuole superiori della regione hanno presentato alla Giuria le proprie mini-imprese

Il 1° giugno 2022 tutti i team vincitori degli eventi territoriali italiani parteciperanno alla finale nazionale “BIZ Factory – Il Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022”

Sì è tenuta giovedì 26 maggio la finale regionale del Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022 di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 114 studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria.

I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante un evento digitale che ha visto vincitori studenti e studentesse dell’Istituto Deledda International School di Genova.

Ogni anno gli alunni che partecipano a Impresa in azione dimostrano determinazione, creatività e interesse a questa iniziativa che li coinvolge nella creazione di mini-imprese di cui curano la gestione in tutti i suoi aspetti: dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato.

Insegnanti e Dream Coach – manager d’azienda volontari – hanno potuto guidare i ragazzi nello sviluppo del loro progetto, grazie alla forte expertise maturata negli anni da Junior Achievement nella creazione e mantenimento di una forte componente esperienziale e di coinvolgimento diretto in tutte le fasi del programma.

Il Festival dell’Imprenditorialità Giovanile 2022 ha coinvolto le classi della Liguria in un primo step di audizioni regionali, durante le quali gli studenti si sono confrontati con una giuria che ha scelto le migliori idee che hanno avuto accesso alla seconda fase della competizione, i Pitch del Nord Italia.

Hanno preso parte alle giurie esperti dal mondo aziendale e delle Istituzioni:

Dalla fase dei Pitch è emersa vincitrice la mini-impresa:

PosiZena JA

Creata dagli alunni della 4 DP1 – Deledda International School di Genova, PosiZena JA propone una scatola 100% compostabile e biodegradabile contenente semi di posidonia e fertilizzante.

Il prodotto viene posizionato sul fondale marino e, decomponendosi, permette alle piante di crescere.

Grazie a una rete di juta, i semi vengono protetti dagli animali marini, permettendo al tempo stesso alla luce di filtrare.

In aggiunta, un sistema di ancoraggio innovativo permette al prodotto di resistere alle correnti marine.

Le mini-imprese vincitrici sono l’esempio dell’originalità dell’entusiasmo, e della volontà delle nuove generazioni di impegnarsi nella realizzazione di idee che abbiano anche un risvolto sociale.

Grazie agli innovativi progetti presentati, i team vincitori accederanno ora alla finale nazionale del 1° giugno, BIZ Factory, che si terrà in presenza a Milano a Palazzo Mezzanotte.

Durante la finale nazionale gli studenti e le studentesse finalisti della Liguria si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali per aggiudicarsi il titolo di Migliore Impresa JA 2022.

La classe vincitrice della competizione nazionale avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà dal 12 al 14 luglio a Tallinn.

Antonio Perdichizzi, presidente di JA Italia, ha dichiarato:

“Confrontandosi con i vari aspetti della gestione di un’impresa gli studenti che partecipano a questa iniziativa acquisiscono una serie di competenze che potranno poi spendere nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla posizione o dal settore che sceglieranno.

Ci stiamo impegnando per formare I Giovani Imprenditori nella nuova era della sostenibilità e della digitalizzazione: trasformando gli spiriti imprenditoriali dei giovani in una solida cultura organizzativa per il rinnovamento”.

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 19 anni ha coinvolto oltre 126 mila studenti italiani, oltre 10.962 nell’anno scolastico 2021/2022, e 400 mila all’anno in tutta Europa.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo e dall’Anno Europeo dei Giovani.

