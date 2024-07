Michele Bechis ed i Gentlemen protagonisti a Villanova

Savona. 28 lug.Giornata dedicata interamente ai Gentlemen a Villanova d’ Albenga. Sette le corse in programma all’ Ippodromo dei Fiori per la 24esima giornata di corse di trotto nell’impianto villanovese. Fra i guidatori si è distinto il gentlemen Michele Bechis vincitore di una corsa e tre volte piazzato al secondo posto. Il montepremi complessivo di oltre 37mila euro. In gara 48 cavalli appartenenti a 41 scuderie. Nella pausa fra una corsa e l’altra il pubblico è stato allietato alle canzoni di Olinda e Bruno, mentre per i bambini, già a partire dal pomeriggio, giochi, truccabimbi e gadgets. Al termine delle appassionanti corse anguria per tutti. Questi i risultati. Prima corsa Premio Kopa: 1) Ethel Del Ronco guidata da Michele Bechis ragguaglio 1’16”1; 2) Evelyn’s (Pasquale Carlone); 3) Ecchebel Jet (Giuseppe Di Fede). Seconda. Premio Puskas.: 1) Fly Dei Greppi (Nicola Del Rosso), 1’18”6; 2) Freccia PD (Michele Bechis); 3) Faboulous FI (Alessandro Manfredi). Terza corsa. Premio Santamaria: 1) Ehlert’s Hope (Dante Bosia), 1’18”6; 2) Emiliano Ross (Michele Bechis); 3) Einstein (Simone Tinti). Quarta. Premio del Sol: 1) Dea GSO (Giovanni Bechis), 1’16”7; 2) Denny (Marco Castaldo); 3) Dotatuss (Stefano Manzato). Quinta. Premio Di Stefano: 1) DJ Dei Veltri (Pasquale Carlone), 1’17”2; 2) Costante Jet (Samuele Querci); 3) Cluny Dei Greppi (Nicola Del Rosso). Sesta: Premio Gento: 1) Flora Del Pri (Giuseppe Di Fede), 1’16”; 2) Flying Dancer (Michele Bechis); 3) Fauno SL (Claudio Brugnaltelli). Settima corsa. Premio Santiago Bernabeu: 1) Vittoria Di Casei (Stefano Manzato), 1’16”2; 2) Brother’s (Angelo Miscia); 3) Vento Del Pino (Giuliano Oddone).

Claudio Almanzi