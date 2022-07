Meteo Liguria, discesa delle temperature e temporali: le previsioni

Le previsioni meteo in Liguria fino a mercoledì 27 luglio 2022

Dopo 6 giorni con il massimo livello di allerta con temperature infernali, a partire da domani sembra che Genova e la Liguria tornino, per quanto riguarda la temperatura, su valori più miti anche se con bollino giallo.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta (bollino rosso) anche per la giornata di oggi, lunedì 25 luglio.

Da domani le temperature scendono riportando il livello a 1 (bollino giallo).

Le temperature previste da Arpal: https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/bollettino-liguria.html

A seguire il bollettino emesso da Arpal nella mattinata di lunedì 25 luglio 2022.

Previsioni meteo Liguria lunedì 25 luglio 2022

Addensamenti di nubi basse lungo la costa, nubi a sviluppo pomeridiano con possibili rovesci o temporali associati su rilievi e zone interne.

In serata, ci sarà il transito di un fronte freddo sulle Alpi che determina un ulteriore aumento dell’instabilità con possibili temporali in estensione dalla Pianura Padana a D, E e interno B, non si escludono locali colpi di vento.

Persistono condizioni di Disagio fisiologico per il caldo, localmente elevato nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

Venti meridionali tra deboli e moderati

Mare poco mosso

Umidità su valori alti

La protezione civile segnala, disagio fisiologico per caldo.

Previsioni meteo Liguria martedì 26 luglio 2022

Nuvolosità tra irregolare e variabile. Ancora instabilità pomeridiana su rilievi e zone interne con possibili fenomeni associati.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. in particolare sui versanti padani, persistono condizioni di caldo afoso con moderato disagio fisiologico su ABC, localmente elevato nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

Venti meridionali tra deboli e moderati, locali brezze costiere.

Mare mosso o poco mosso, molto mosso la sera sui capi esposti di Ponente

Umidità su valori alti.

La protezione civile segnala, disagio fisiologico per caldo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 27 luglio 2022

Nuvolosità tra irregolare e variabile, ancora instabilità pomeridiana su rilievi e zone interne con possibili fenomeni associati (rovesci o temporali sparsi).

Nel corso della giornata si rinnovano le condizioni di instabilità sui rilievi, esaurimento dei fenomeni in serata.

Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su AB, in attenuazione nel corso della giornata. Locali brezze costiere.

Temperature: condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo su ABC con temperature massime in lieve aumento ma umidità in diminuzione.

Mare mosso o poco mosso, molto mosso la sera sui capi esposti di Ponente

Umidità: su valori alti

La protezione civile segnala, disagio fisiologico per caldo.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.