Mercoledi la 3a edizione di “Contupesto” alla Contubernio d’Albertis

L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (fondato nel 1863- Tel.010/503306) nel 2018 e nel 2019 ha aderito, con entusiasmo, alle iniziative della Regione Liguria per sostenere all’UNESCO la candidatura del “pesto genovese al mortaio” come patrimonio dell’umanità. L’evento “Contupesto” è stato inserito nel piano dell’offerta formativa della scuola per far conoscere ai bambini il pesto genovese, i prodotti, i sapori e le tradizioni della Liguria.

Dopo due anni di temporanea sospensione per i noti motivi pandemici, Mercoledì 8 Giugno, sul

piazzale principale della scuola, in Via Amarena 11 (Genova – San Fruttuoso – sopra Piazza Solari), a partire dalle ore 9.30, ci sarà un nuovo flash mob, un video e filmati con i 900 bambini della Scuola Contubernio tutti vestiti rigorosamente in

verde e bianco, con mortai, pestelli, grembiuli e berretti da cuoco.

Sui banchi di scuola, portati per l’occasione all’aperto, in bella evidenza, basilico, parmigiano

reggiano, pecorino sardo, pinoli, olio extravergine di oliva, aglio, sale. E anche una sorpresa gastronomica per i più golosi…1.000 (mille!) crostini al pesto per tutti !

Regione Liguria e Comune di Genova hanno concesso il patrocinio all’iniziativa.

Slogan “Contupesto 2022”: “PER IL PESTO GENOVESE, PER GENOVA E PER

LA NOSTRA BELLA LIGURIA”.

Al termine di Contupesto seguirà un Social Flash Mob – con foto e video – che vede uniti, in questa iniziativa, tutte le fasce di età, dai bambini di un anno o poco più dell’Asilo Nido e, a crescere, della Sezione Primavera e della Scuola Materna, via via, continuando a crescere… sino alle Scuole Elementari e Medie per arrivare alle Nonnine ultra novantenni dell’Istituto, risiedenti nella Casa di Riposo.

Immaginando così un passaggio generazionale dell’uso tradizionale del mortaio e del pestello; insomma nonni e bambini immersi nel profumo caratteristico del basilico genovese al grido di “Il pesto non ha età” #ilpestononhaetà #ilpestofastarbene #pestoesalute #ioamoilpesto #vivailpesto Balletti, disegni, cartelloni, sorprese, sorrisi, allegria, divertimento per scoprire ed apprezzare le nostre tradizioni e i nostri sapori e per chiedere di riprendere e continuare a sostenere la candidatura del pesto genovese all’UNESCO.

Hanno contribuito alla realizzazione degli eventi tutto il Personale della Scuola e dell’Istituto “Contubernio” con piena collaborazione, nonché le mamme e nonne che, di prima mattina, spalmeranno pesto a volontà su crostini e pane.