Mercato Spezia, Nzola sempre più vicino al divorzio

E’ aria di cessione in casa Spezia con Nzola, protagonista della cavalcata promozione, che in questa stagione sta vivendo da separato in casa.

L’episodio che ha visto protagonista Mbala Nzola venerdì in Spezia-Inter con l’orecchino che non si toglieva e Motta indispettito potrebbe segnare la fine dell’avventura in Liguria del centravanti angolano.

La faccia di Thiago Motta mentre l’attaccante non riusciva a rimuovere l’orecchino era molto eloquente, e un allenatore esigente come il brasiliano difficilmente perdonerà questa leggerezza. In effetti, Nzola non si è mai confermato sui livelli di quando lo allenava Italiano ed ora il futuro è lontano da La Spezia.