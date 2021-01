Mercato Spezia, Meluso: Nzola non si muove

Il direttore tecnico Meluso chiude la porta ad una cessione di Nzola a gennaio.

“Nzola non si muove da La Spezia, non abbiamo bisogno di attaccanti perché non abbiamo intenzione di privarci di lui. In avanti siamo a posto così. Saponara? Non ho avuto contatti con la Fiorentina”.

“Nzola è arrivato tardi da svincolato per motivi legati al Trapani. In poco tempo è riscuoto a ritagliarsi un posto da protagonista. Piccoli? E’ un ragazzo con delle potenzialità, ha fatto bene e vi stupirà. Veniamo da una sconfitta contro il Genoa che ci ha lasciato tanta amarezza. Anche se facendo un consuntivo possiamo ritenerci soddisfatti, la ferita dell’ultima sconfitta è ancora fresca“.