Mercato Spezia, Fulham e non solo su bomber Nzola

L’ottimo campionato della matricola Spezia ha acceso l’attenzione dell’Europa intera sui giocatori bianchi che stanno così ben facendo in questo primo anno di A.

I riflettori sono puntati soprattutto sull’attaccante francese M’Bala Nzola, che in 13 gare ha già segnato 9 gol.

Le prestazioni dell’attaccante ex Trapani hanno stuzzicato in particolare il Fulham, che ha già offerto 12 milioni. All’orizzonte, però, c’è anche un altro pretendente che è disposto a spenderne anche 15. La lotta per la salvezza in Premier, insomma, surriscalda il mercato anche sul fronte italiano. Tra gli osservati speciali c’è anche il centrocampista Maggiore, uno dei protagonisti della promozione. Ma piace anche il difensore croato Erlic.