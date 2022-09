Mercato Spezia, arriva Ampadu dal Chelsea

Nuovo rinforzo per la difesa delle Aquile: dal Chelsea arriva a titolo temporaneo il calciatore gallese Ethan Ampadu.

Classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Exeter City, dopo essersi messo in mostra in prima squadra, nel 2017 approda al Chelsea, facendo il proprio esordio con i “Blues” nella stessa stagione e diventando uno dei più giovani debuttanti della storia del club. Dopo una stagione al Lipsia, il giovane torna in Premier, questa volta allo Sheffield United, collezionando 25 presenze, mentre nella scorsa stagione, con il Venezia neo promosso in Serie A, ha saputo mettere in mostra una grande duttilità tattica, rivelandosi tra i migliori della formazione lagunare.

Dall’Under 17 alla nazionale maggiore gallese, con cui è sceso in campo in 35 occasioni e con cui è pronto ad affrontare i prossimi Campionati del Mondo, il difensore è pronto a mettersi a disposizione delle Aquile per la stagione 22/23.