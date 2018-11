Mercato Samp, tifosi sognano il ritorno di Schick

Si agitano i sogni di mercato dei tifosi blucerchiati, con voci che a quasi un mese dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, infiammano la piazza.

Dopo il sogno Ibrahimovic caduto subito vista la vicinanza dello svedese al Milan ad infiammare la piazza sampdoriano è quello dell’ex Patrick Shick, esploso proprio sotto la Lanterna ma mai definitivamente consacrato sotto quella del Colosseo romanista. Ora si parla di un suo ritorno, magari in prestito, per riprendersi in un ambiente amico.

Oltre al ceco per l’attacco si fa il nome di Sansone, attaccante ex Sassuolo emigrato al Villareal ma desideroso di tornare in Patria.

In uscita invece su cui ci sono tutte le big italiane ed europee.

