Mercato Samp, non si molla la pista Gabbia del Milan

La Samp cerca il colpo in difesa e non ha mollato l’idea di arrivare a Matteo Gabbia.

Per farlo serve che maturino due situazioni: liberarsi di Jeison Murillo per fare spazio non solo in rosa ma anche a livello economico, cosa che dipende direttamente dal club doriano, e sperare che l’operazione Abdou Diallo–Milan vada in porto.

L’orientamento del Milan è quello di chiedere al Psg il difensore in prestito con diritto di riscatto. La formula aveva già fatto arenare il dialogo con il Tottenham per Tanganga. Se Diallo dovesse restare a Parigi, Stefano Pioli non darà il via libera alla partenza di Gabbia.