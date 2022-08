Mercato Samp, colpo Winks dal Tottenham

La Samp ha trovato un’intesa di massima per il trasferimento di Harry Winks dal Tottenham a Genova, in prestito secco sino al 30 giugno prossimo. Nei giorni scorsi erano stati avviati contatti fra la dirigenza blucerchiata e il Tottenham, che aveva dato il via libera all’operazione di un centrocampista di grande qualità, ma che non rientrava in maniera forte nei piani del club inglese. Lo stesso Winks aveva aperto al trasferimento in Italia, dando disponibilità al club genovese, ma prendendo tuttavia tempo per un’ultima riflessione ma il trasferimento si è concretizzato per un gran colpo per i liguri nel reparto di centrocampo.