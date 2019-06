Mercato Genoa: Zapata, Jaroszynski e De La Vega nel mirino

Incomincia a scaldarsi il mercato del Grifone: Preziosi vuole mettere a disposizione il prima possibile affidabile al nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli.

I nomi più caldi sono due, entrambi molto vicini al Grifone: Cristian Zapata, 32enne difensore centrale colombiano in scadenza con il Milan e Pawel Jaroszyński, 24enne esterno mancino polacco del Chievo, valutato 4 milioni.

Non solo. E’ in via di definizione la trattativa che dovrebbe portare un colpo ad effetto dal Sudamerica. Pedro “Pepo” De La Vega, esterno offensivo, classe 2001, nazionale Under 20, considerato in patria un vero crack, può essere un colpo di fantasia nell’estate rossoblù. Operazione da oltre 10 milioni di euro.