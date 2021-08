Mercato Genoa, ufficiali Hernani ed Ekuban

Doppia ufficializzazione in casa Genoa con due colpi in entrata nella mediana e nell’attacco rossoblù.

Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913. Nell’ultimo anno in Serie A TIM ha segnato 7 gol e fornito 3 assist vincenti. In carriera, tra le altre, ha indossato le maglie di Parma, Zenit San Pietroburgo, Saint-Etienne e Atletico Paranaense. Con il club russo Hernani ha vinto la Prem’er-Liga nella stagione 2018/19. Vanta inoltre 14 presenze con il Brasile U17, con cui si è laureato campione del Sud America nel 2011.

Ma non solo. Visite completate, firma del contratto. Deposito della documentazione. Caleb Ekuban è un giocatore del Grifone. Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l’attaccante della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato al Genoa per tre stagioni. Vanta una partecipazione a una fase finale della Coppa d’Africa (2019), oltre alla conquista di una Supercoppa e una Coppa di Turchia con il Trabzonspor, sua ultima squadra di appartenenza (20 gol in 83 match). Ha disputato l’edizione 2019/20 di Europa League (4 reti in 5 partite). E nel 2016/17, con il Partizani Tirana (Albania), anche di Champions League. Nel 2017/18 ha giocato in Championship con il Leeds United. Attaccante di movimento si è formato nelle giovanili del Mantova e poi del Chievo Verona. Ha iniziato tra i professionisti con il Sudtirol, prima dei trasferimenti al Lumezzane e al Renate.