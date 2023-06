Mercato Genoa, sogno Cholito Simeone per l’attacco

Sogni di mercato per il Genoa che punta Giovanni Simeone per l’attacco. Il Cholito, portato in Italia proprio dai rossoblù nell’estate 2016, non dovrebbe rimanere al Napoli in vista della prossima stagione e quindi è alla ricerca di una nuova squadra visto che non rimarrà al Verona.

L’attaccante argentino, fresco campione d’Italia con i partenopei, non sarà riscattato e potrebbe quindi fare ritorno al Grifone che è alla ricerca di un attaccante di livello per rimanere in Serie A dopo la promozione appena conquistata dalla serie cadetta.

quindi a questa pista di mercato: Simeone piace molto anche alla Lazio, che però ancora non ha affondato il colpo. Il Genoa potrebbe essere una soluzione molto interessante per l’attaccante che troverebbe sicuramente ampio spazio da protagonista