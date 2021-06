Mercato Genoa, per il dopo Perin Sepe oppure Vicario

Il Genoa potrebbe cambiare portiere. Come riferito dalle diverse voci di mercato, infatti, se il Grifone vorrà Perin dovrà pagare il prestito e accollarsi l’intero ingaggio, per cui sta guardandosi intorno.

Piace Guglielmo Vicario del Cagliari, sponsorizzato da Gagliardi, l’ex preparatore dei portieri del settore giovanile, che lo aveva allenato a Perugia.

Ma non solo. Per il dopo Perin si guarda in Emilia. La società genovese per sostituirlo sta valutando molto attentamente il profilo di Luigi Sepe del Parma. A destare l’attenzione della dirigenza del Genoa è stata la buona stagione disputata dal portiere dei ducali, nonostante la retrocessione della squadra emiliana in serie B.