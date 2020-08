Mercato Genoa, per il dopo Perin Meret o Sepe

E’ molto caldo l’asse di mercato tra il Napoli e il Genoa, dopo anni in cui tra le due squadre sono stati quasi esclusivamente gli affari saltati i veri protagonisti.

Non si parla solo di bomber e del futuro di Lozano, messicano di talento che piace ai liguri.

Anche per la porta, complice la partenza di Perin, il Grifone ha bisogno di cercare rinforzi e uno potrebbe arrivare dalla Campania, sempre in prestito: si tratta di Meret. Ma non solo, per la porta rossoblù il disse Faggiano potrebbe guardare anche ad un ex partenopeo: quel Sepe che il direttore aveva già portato in Emilia al Parma la scorsa stagione.

