Mercato Genoa, oltre a Lammers piacciono Caldara e Conti

Mercato molto caldo in casa Genoa con diversi nomi sul tavolo dei dirigenti rossoblu.

Sono tre i nomi bollenti per il calciomercato del Genoa. Si tratta di Sam Lammers, Andrea Conti e Mattia Caldara. Per l’attaccante olandese le parti sembrano vicine, del resto il Genoa è soluzione gradita a Lammers che in rossoblù troverebbe più spazio rispetto all’Atalanta. E il nome è gradito al Grifone, visto che sondaggi ce n’erano stati anche a gennaio. Sul fronte Conti, il difensore, nella passata stagione al Parma che non ha esercitato il riscatto, andrà in scadenza nel 2022 e il Milan appare orientato alla cessione: si lavora quindi con il Genoa per trovare una soluzione gradita a tutte le parti. Infine, Caldara. Il Genoa poverà a convincere il Milan al prestito, i rossoneri pensano alla cessione definitiva ma, con due anni ancora di contratto, i costi per il Grifone potrebbero essere troppo alti. E poi restano in piedi le situazioni relative a Mattia Perin e Kevin Strootman: Genoa al lavoro per riprenderli.