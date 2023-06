Mercato Genoa, Grifone al lavoro con l’Hertha per Piatek

Il Genoa continua a lavorare per il ritorno del pistolero Piatek.

Il disegno di mercato è dato anche da ragioni di opportunità per l’Hertha Berlino, club del quale è azionista di maggioranza il gruppo 777, stesso proprietario del Genoa. Non il solo argomento a rendere in discesa l’operazione, spiega la Gazzetta dello Sport: l’affare interno al gruppo statunitense è reso più ragionevole dalla recente retrocessione dell’Hertha in Zweite Liga dopo dieci anni. Difficile per il club tedesco tenere l’attaccante fuori budget, ecco perché con una trattativa fatta in casa Piatek potrebbe essere il regalo per la Serie A del Genoa di Gilardino.