Mercato Genoa, derby milanese per Kouamé

Sembrava scontata la permanenza di questo big per la stagione del riscatto in cada Genoa, ma spesso il mercato è imprevedibile.

Nome nuovo in casa Inter. Al vaglio degli uomini mercato nerazzurri l’attaccante del Genoa, Christian Kouamé. Non c’è ancora una vera trattativa, ma è un nome che piace e l’idea potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. A Kouamé pensa anche il Milan, potrebbe quindi profilarsi un derby di mercato. L’Inter vuole la freccia rossoblu e le milanesi sembrano ora in pole avendo difatto superato la concorrenza del Napoli che invece sembrava la destinazione preferita dall’attaccante ormai in partenza da Genova.