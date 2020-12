Mercato Genoa, colpo Genoa: definito il ritorno di Piatek

E’ proprio vicino il primo colpo del mercato di Gennaio per il Grifone dopo l’arrivo già definito di Vavro in difesa.

E’ un ritorno che infiamma i tifosi rossoblù che riaccolgono il bomber polacco Piatek.

Niente Fiorentina per Krzysztof Piatek. Il polacco è vicinissimo al ritorno al Genoa, dove ha giocato metà stagione nel 2018 e ritroverà il mentore Ballardini dando vita all’atto secondo di un sodalizio fortunato. L’attaccante, che in estate era stato avvicinato più volte anche alla Fiorentina (la quale non ha mai affondato il colpo), sosterrà domani le visite mediche a Genova, dove i tifosi sognano già la risalita il classifica. La formula per il suo ritorno al Grifone è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto in caso di salvezza