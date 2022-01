Mercato Genoa, accordo con l’Herta per Piatek: ora pressing sul polacco

La voce di mercato è di quelle che fanno rumore: Piatek potrebbe essere il rinforzo per Shevchenko per un attacco abulico che fatica a segnare ad eccezione di Mattia Destro.

Dopo due anni Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa. È l’ultima idea di mercato dei rossoblù che pensano al clamoroso ritorno dell’attaccante polacco per rafforzare la squadra a disposizione di Shevchenko. Il Genoa, che tratta anche con l’Atalanta per Miranchuk e Piccoli, ha già trovato l’accordo con l’Herta Berlino sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un’operazione da 17 milioni di euro in totale. La decisione, però, spetta a Piatek che non ha detto subito sì: il polacco sta riflettendo visto che ha varie offerte.