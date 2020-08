Mercato Entella: Gozzi pensa a Pazzini e Cassano

Pazza idea di mercato per la Virtus Entella ancora alla ricerca di un mister dopo l’addio di Boscaglia direzione Palermo.

La cena tra Antonio Cassano e Antonio Gozzi, presidente dell’Entella, ha dato il via a una serie di sogni per i tifosi della squadra di Chiavari. Il ritorno in campo di Cassano, solo un’ipotesi, e il fatto che Giampaolo Pazzini sia svincolato ha fatto volare l’immaginazione.

L’idea, il sogno, è ricomporre il duo che, nella stagione 2009/10, portò la Sampdoria al quarto posto in classifica. Pazzini non è un obiettivo impossibile, il calciatore sta infatti valutando qualsiasi proposta anche da parte di squadre di Serie C come la Pistoiese.

L’ex capitano dell’Hellas Verona ha molto mercato. Lo seguono tante squadre tra la Serie B e la Serie C. Nei prossimi giorni il Pazzo deciderà dove proseguire la sua carriera.