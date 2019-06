Mercato Entella, arriva l’australiano Cleur

Colpo di mercato di un’Entella scatenata alla ricerca di rinforzi per la serie cadetta.

Arriva dall’Alessandria Gabriel Cleur, centrocampista di nazionalità australiana dai piedi buoni.

La Virtus Entella militerà l’anno prossimo in Serie B. La squadra allenata da Roberto Boscaglia ha disputato un’ottima annata in Serie C, arrivando fino agli ottavi di finale della Coppa Italia, poi sfumata per mano della Roma. Oltre alle operazioni in entrata, la dirigenza dovrà necessariamente piazzare qualche colpo in uscita per cercare di arrivare alla ripresa degli impegni ufficiali con una rosa equilibrata.

“La Virtus Entella ha ufficializzato il trasferimento annuale a titolo temporaneo di Gabriel Cleur all’Alessandria, la quale ha ufficializzato l’operazione sul suo portale ufficiale. Il terzino destro dunque rimarrà un anno in Piemonte per trovare maggiore continuità di utilizzo. Il classe ’98 italo-australiano nato a Sydney infatti non ha trovato molto spazio quest’anno con Boscaglia, che lo ha sfruttato solamente in 8 occasioni, per un totale di poco più di 700′ giocati”.