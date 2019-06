Mercato Samp, pista argentina che porta ad Hurtado

E’ una Samp sempre più argentina quella che sarà a disposizione del nuovo mister Eusebio Di Francesco.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa per aggiudicarsi le prestazioni di Jan Hurtado, una corsa che sembra ormai sempre più ristretta a due soli club, Sampdoriae Boca Juniors.

Secondo quanto riportato da eldia.com, i blucerchiati avrebbero alzato l’offerta a 7 milioni di euro, sopravanzando quindi di 2 milioni la cifra presentata nei giorni scorsi dal club xeneize al Gimnasia La Plata.

Per cercare di tornare in corsa per il giocatore, il Boca dovrebbe provare a convincere la famiglia del giocatore, che attualmente preferirebbe il trasferimento in Europa.