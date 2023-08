Mercato Entella, arriva il bomber Santini dal Rimini

20 gol in 35 partite. È questo il biglietto da visita con cui si presenta Claudio Santini a Chiavari. Il neo acquisto biancoceleste arriva a titolo definitivo dal Rimini con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

“Una volta saputo dell’interesse dell’Entella ho voluto con forza venire a giocare a Chiavari”, commenta Santini, “Quando si parla di Entella si parla di una società seria, importante ed ambiziosa. Una società che vuole fare sempre dei campionati da protagonista e che in passato ha giocato diverse stagioni di serie B. Per questi motivi sono felicissimo di essere qui e darò il massimo per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile.

Ho davvero molti stimoli per questa mia nuova avventura. Sono reduce da una grande annata, nella quale ho trovato tanti gol e voglio assolutamente confermarmi. Attaccante atipico? Si, spesso in passato mi sono definito così. Più che altro per un discorso di caratteristiche. Nell’immaginario collettivo, infatti, molti pensano all’attaccante come a un giocatore di stazza, forte fisicamente. Io sono un calciatore più brevilineo a cui piace lottare, correre e attaccare la profondità“.

Santini, poi, si sofferma anche sul prossimo campionato di serie C, al via il prossimo 3 settembre. “Conosco molto bene questo girone avendoci giocato fino alla scorsa stagione con la maglia del Rimini. Quest’anno sarà davvero un girone B di ferro con tante squadre forti, ambiziose e blasonate. Noi, però, abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostre. Conosco diversi ragazzi che fanno parte della rosa, ci siamo ritrovati spesso da avversari negli ultimi anni e sono certo che se giocheremo con il giusto atteggiamento potremo fare bene. Sarà importante partire forte e non perdere punti per strada, la continuità deve essere la nostra forza“.