Max Verstappen vince il Gp della Stiria, 6^ e 7^ le Ferrari

Max Verstappen vince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull in Austria.

Lewis Hamilton è arrivato secondo al traguardo; terzo Valtteri Bottas, con l’altra Mercedes, che precede la Red Bull di Sergio Perez.

Al quinto posto del Gp Lando Norris, con la McLaren. Sesto e settimo posto per le Ferrari, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc che dopo un incidente è ripartito dall’ultimo posto facendo una rimonta incredibile.

Hamilton per limitare i danni si è fermato ai box al penultimo giro per cercare, il giro veloce e il conseguente punto in più in classifica.

In zona punti anche Lance Stroll, ottavo con la Aston Martin, Fernando Alonso, nono con la Alpine, e il giapponese Yuki Tsunoda, decimo con l’AlphaTauri.