Maude Lores Bonney, la prima donna pioniera dell’aviazione!

Chi era Maude Lores Bonney? Fu la prima donna a volare da sola dall’Australia all’Inghilterra! Maude “Lores” Bonney, oggi è la protagonista di “doodle di Google. La prima donna a volare da sola, nell’anno 1933. Google celebra il 122° anniversario della sua nascita.

Bonney nacque a Pretoria, in Sudafrica, il 20 novembre del 1897, ma fin dall’infanzia si trasferì con la sua famiglia in Australia. Iniziò ad appassionarsi al volo nel 1928, dopo aver conosciuto Bert Hinkler, famoso aviatore australiano, nonché cugino di suo marito.

Affascinata dalle imprese di Hinkler, autore del primo volo assoluto in solitaria tra Australia e Inghilterra, iniziò a prendere lezioni di volo di nascosto. Quando suo marito lo scoprì decise di regalarle un aereo personale, un de Havilland DH.60 Moth, chiamato “My Little Ship”.

Con quell’aereo Bonney compì il suo primo volo in solitaria, impiegando 15 ore per andare da Brisbane, nel Queensland, a Wangaratta, nello stato di Victoria, giusto in tempo per cenare con suo padre. Sempre a bordo di quell’aereo divenne la prima donna a circumnavigare l’Australia in volo, e la prima donna a volare dall’Australia al Sudafrica.

Il volo per cui è più nota, quello dall’Australia all’Inghilterra, iniziò il 10 aprile del 1933, quando decollò a bordo di “My Little Ship” da Brisbane. Dopo aver incontrato una tempesta tropicale fu costretta a un atterraggio d’emergenza su un’isola thailandese: cercò di atterrare su una spiaggia, ma la presenza di alcuni bufali d’acqua la costrinse a planare in mare.

Dopo essere riuscita a mettersi in salvo e a raggiungere la riva, si fece aiutare da alcuni abitanti a trainare l’aereo fuori dall’acqua. Dopo aver constatato che l’aereo aveva subito troppi danni e non poteva volare nuovamente, decise di spedirlo a Calcutta, in India, per farlo riparare. I lavori di riparazione durarono circa un mese, e il 25 maggio Bonney riprese il volo alla volta dell’Inghilterra, arrivando il 21 giugno a Croydon, a sud di Londra.

Il re Giorgio V del Regno Unito la nominò membro dell’Ordine dell’Impero britannico e in onore di quel volo le fu intitolato un trofeo, che viene ancora oggi assegnato ogni anno alle migliori aviatrici britanniche. Bonney continuò a volare anche negli anni seguenti, compiendo diversi voli in solitaria, e terminò la sua carriera da aviatrice con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale: morì a Mermaid Beach, nel Queensland, nel 1994. ABov