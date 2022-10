Matteo Ceriali cerca riscatto al Rally Due Valli

Damiano Furnari conquista la Coppa Italia di Zona 1 allo Slalom di Bolca

Archiviata con soddisfazione la partecipazione al Trofeo delle Merende ed allo Slalom Città di Bolca, da cui grazie a Damiano Furnari è arrivato un titolo da mettere in bacheca, la scuderia New Racing for Genova è ora attesa dal Rally Due Valli, ultimo e decisivo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto in programma domani e sabato nel veronese. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini vi prenderà parte con Matteo Ceriali, che in questa stagione si è impegnato con alterne fortune nella serie Junior del “tricolore”. Reduce da un infortunio importante, il torinese sarà al via della prova veneta con la Renault Clio Rally5, in coppia con Veronica Lai e con l’obbiettivo di mettere a segno una prestazione convincente con cui riscattare almeno in parte una stagione per lui avara di soddisfazioni.

Slalom Città di Bolca – Settimo assoluto e primo di Classe, con la BRC Evo 02 Suzuki, alla fine delle ostilità, il lombardo Damiano Furnari ha chiuso ottimamente una stagione tutta in crescendo conquistando la Coppa Italia Zona 1 di Gruppo E2SC. L’altro pilota della New Racing for Genova in lizza, il lodigiano Giuseppe Lobaccaro (Proto 126 Kawasaki 1000), ha terminato la gara in sedicesima posizione assoluta e al primo posto di Classe.

Trofeo delle Merende – La partecipazione al rally piemontese della New Racing for Genova si è tradotta nel quarto posto in Classe N3 di Luca Basso – Deborah Casazza (Renault Clio RS) e nella positiva esperienza effettuata da Efrem Danna – Laura Cattaneo (Peugeot 208 Rally4).

