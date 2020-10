Massimiliano Loizzi e il suo, Il Re Nudo” in Stradanuova

Il Re Nudo , spettacolo liberamente ispirato a “Maledetta Primavera” di Massimiliano Loizzi edito da People, in Stradanuova, Teatro Auditorium

Dopo il grande successo di pubblico e critica di “Quando diventi piccolo”, tratto dall’omonimo romanzo edito da Rizzoli/Fabbri, con più di 60 repliche in meno di un anno e oltre 12.000 spettatori, Loizzi debutta con il suo quarto monologo di Stand-Up e quindicesimo spettacolo come autore e interprete. 31 Ottobre 2020 h 19.30 e 21.30 Massimiliano Loizzi “Il Re Nudo”

Nel suo nuovo spettacolo, Massimiliano Loizzi si racconterà e ci racconterà la sua vita e quella del suo paese in una comica, ironica riflessione sulla verità, sulle fake news e sull’uso deviato dei mezzi di comunicazione di massa. Ma è anche la storia di un uomo di sinistra in Italia, e quindi è una tragedia, che suo malgrado fa molto ridere.

È la storia (quasi vera) di una famiglia di città che si trasferisce in campagna, e così un minuscolo paese di mille anime diventa metafora di quel paese più grande di sessanta milioni di anime. C’è emozione, avventura, tensione, paura, dramma, satira, poesia e tante, tante risate (amare).

“Una sera, provando a raccontare la favola “I vestiti nuovi dell’imperatore” ai miei bimbi, mi sono accorto di quanto essa sia incredibilmente attuale, basta sostituire i sarti con La Bestia (l’algoritmo) e il re con il capitano e il gioco è fatto. Il problema è che la fiaba si è trasformato in tutt’altro e loro non hanno dormito per due notti. Ora proverò a raccontare a voi tutto questo: dentro non c’è solo la caccia alla verità ma anche la pandemia, i bambini, il sesso dopo i figli (perché dire il sesso con in bambini non suonava bene), la terra piatta, la bestia, l’Italia, l’F24, l’Inps e il fritto misto. Vediamo che succede. E basterà una serata a raccontar tutto, vi domanderete voi? Se pagate il biglietto intero sì, vi risponderò io.”

Massimiliano Loizzi attore, comico, autore, 43 anni, milanese d’adozione, è volto noto de il Terzo Segreto di Satira, protagonista delle due stagioni di “Sandro” in coppia con Francesco Mandelli, il suo primo film da protagonista con il collettivo, “Si muore tutti democristiani”, è su Netflix. Autore del romanzo autobiografico “Quando diventi piccolo” edito da Rizzoli/Fabbri Editori, e di “Maledetta primavera” edito da People, è perennemente in tournée con la serie di 4 monologhi di satira civile “Il Matto” e con i suoi live di stand-up. Tiene una rubrica settimanale su FanPage.it

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).