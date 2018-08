Martedì 7 agosto interruzione idrica a Bogliasco, Sessarego e Pieve

Per improrogabili lavori di collegamento di condotte idriche di grosso diametro sulla S.P. N. 1 finalizzati al potenziamento dell’adduzione idrica ai comuni del Golfo Paradiso, tra le ore 21.00 del giorno 7 Agosto 2018 e le ore 2.00 del 8 Agosto 2018 si renderà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in alcune zone del lavante: Bogliasco, Sessarego Pieve Ligure.

In particolare: in tutte le vie del comune di Bogliasco; in tutte le vie della frazione Sessarego.

Nelle seguenti Vie del comune di Pieve Ligure: via Mezzano / Via Colle Fiorito; via Bozzo / via Caduti Pievesi; via XXV Aprile nel tratto compreso tra il comune di Bogliasco e il Castello Cirla, fino ai civici numero 262 lato mare e 305 lato monte ; scalinata Campetto; via Milite Ignoto ; via Roma nel tratto compreso tra la Via XXV Aprile e la Via Mezzano e via Demola.