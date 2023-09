Marocco, terribile scossa di terremoto nella notte: 632 morti e 322 feriti

La stima purtroppo non è definitiva e viene rilevata dal ministero dell’Interno e riportata da media locali

Terribile scossa di terremoto poco dopo le 23, ora locale (mezzanotte in Italia) in Marocco. La scossa di terremoto di magnitudo Mwp 6.8 ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 632 morti e 322 feriti.

Second l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa sismica è avvenuta 08-09-2023 alle 23:11:00 orario locale nella zona del terremoto a 16 chilometri del villaggio Tata N’Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech con epicentro con coordinate geografiche 31.0540 di latitudine e -8.3940 di longitudine ad una profondità di 10 km.

Il primo bilancio è stato fatto dal ministro dell’Interno marocchino che ha registrato 296 vittime e circa 300 feriti. Poi il bilancio è drammaticamente aumentato e, purtroppo non sembra essere quello definitivo.

La scossa è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat.

Ingenti i danni materiali. Sono state mobilitate le forze dell’ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico per predisporre un eventuale piano di emergenza.

L’evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/36092321