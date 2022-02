Marocchino trovato con oltre 220 euro di spesa non pagata: denunciato

E’ successo all’Esselunga della Spezia. Sul posto gli uomini della Squadra Volante

Ieri, intorno alle 14.45, la Centrale Operativa della Questura inviava uomini della Squadra Volante presso il supermercato Esselunga in Corso Nazionale in quanto era stata fermata una persona con merce non pagata.

Sul posto, gli agenti identificavano un marocchino di 26 anni, con vari precedenti di polizia a suo carico ed un provvedimento di rintraccio per una notifica amministrativa, che aveva oltrepassato le casse con varia merce senza averne pagato il corrispettivo.

La merce asportata, per un totale di oltre 220 euro, veniva riconsegnata agli addetti del supermercato per la rimessa in vendita in quanto non danneggiata.

L’uomo veniva condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso e dopo avergli notificato il provvedimento oggetto del rintraccio a suo carico, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.