Mario Biondi domani live sul palco del Festival di Nervi

Domani, Sabato 18 luglio, Mario Biondi Live al Festival Internazionale del balletto e della musica Nervi 2020.

Dopo l’esordio di questa sera il Festival continua il suo programma, nella cornice magica dei parchi di Nervi.

Sarà un vero e proprio lancio e il primo appuntamento con la musica, quello che Mario Biondi riserverà al pubblico del “Festival internazionale del Balletto e della musica – Nervi 2020” con l’uscita del progetto digitale Paradise alternative Productions.

Nervi rimane l’unica data italiana di quest’anno dell’artista catanese dalla voce più “black” del momento prima che inizi il suo tour all’estero con 13 date confermate tra UK, Spagna, Francia, Svizzera, Ungheria e Ucraina. Mario Biondi è, infatti, con una delle voci italiane più apprezzate all’estero, grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk.

Nel momento in cui si sta cercando di tornare alla normalità Mario Biondi vuol fare sentire la sua musica e unirsi al suo pubblico attraverso il suo nuovo progetto artistico come segno di speranza e voglia di guardare con ottimismo al futuro.

Paradise Alternative Productions sono tre versioni remix di Paradise, uno dei brani contenuti nel nuovo album la cui uscita, al pari di molti altri progetti discografici, è stata rimandata. Ma si è trattato solo di un rinvio perché Biondi ha voluto realizzare un progetto per l’estate in modo da tornare in contatto attraverso la musica con tutto il suo pubblico in Italia e nel mondo.

Per far questo ha scelto un brano che celebra la vita, la gioia, il piacere, la sensualità e dedicato ad un pubblico che sa come soddisfare e far godere i sensi. Paradise è un brano composto dallo stesso Biondi e da Massimo Greco, mentre il testo è di Cleveland Jones, autore statunitense con cui Mario ha già collaborato nel 2019 in occasione del singolo Sunny Days.

Paradise Alternative Productions arriva dopo la pubblicazione di Mesmerizing Eyes, il singolo che anticipava l’uscita dell’album, in cui la voce di Mario Biondi era accompagnata dal High Five Quintet (Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Julian Oliver Mazzariello, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci).

PROGRAMMA

17 luglio

DUETS AND SOLOS

Mario Brunello (violoncello) e Beatrice Rana (pianoforte)

ed étoiles internazionali

PRIMA ASSOLUTA

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del Balletto e della Musica/Nervi 2020 – Ravenna Festival

Sabato 18 luglio

MARIO BIONDI

Live

Domenica 19 luglio

BEPPE GAMBETTA

Where the wind blows/Dove tia o vento

Martedì 21 luglio

ROBERTO VECCHIONI

L’Infinito Tour

Mercoledì 22 luglio

TULLIO DE PISCOPO (batteria) DADO MORONI (pianoforte)

ALDO ZUNINO (contrabbasso)

Giovedì 23 luglio

ARTURO BRACHETTI

Arturo Racconta Brachetti

Venerdì 24 luglio

GIOVANNI ALLEVI

Piano Solo

Domenica 26 luglio

FABIO ARMILIATO

Recital CanTango

Mercoledì 29 luglio

ELEONORA ABBAGNATO

Love

Regia e coreografia GIULIANO PEPARINI

PRIMA ASSOLUTA

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del Balletto e della Musica/Nervi 2020

Sabato 1 agosto

LE CREATURE DI PROMETEO

LE CREATURE DI CAPUCCI

di Ludwig van Beethoven

Concerto con azione scenico – coreografica

Orchestra Teatro Carlo Felice

ANTEPRIMA NAZIONALE

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del balletto e della musica/Nervi 2020 – Festival dei 2Mondi

Domenica 2 agosto

WERTHER

di Gaetano Pugnani

Orchestra Teatro Carlo Felice

Direttore Alvise Casellati

PRIMA ASSOLUTA

Nuova produzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Festival Internazionale del balletto e della musica/Nervi 2020

in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova