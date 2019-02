Mareggiate fine ottobre, Puggioni: 3 milioni di euro per Rapallo e Santa Margherita

“Dalle parole ai fatti. Oggi sono stati resi noti i riparti dei primi fondi (8 milioni di euro) destinati per gli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture pubbliche e opere di difesa a mare, che sono state gravemente danneggiate o divelte a seguito delle violentissime mareggiate che hanno colpito la costa della Liguria il 29 e il 30 ottobre scorso”.

Lo hanno dichiarato stasera il capogruppo regionale Franco Senarega e i consiglieri regionali Vittorio Mazza e Alessandro Puggioni (Lega).

“Ringraziamo – hanno aggiunto Seanrega, Mazza e Puggioni – il Governo e in particolare il viceministro Edoardo Rixi, che si è sempre impegnato in modo proficuo per il nostro territorio.

A Santa Margherita Ligure sono stati assegnati 2 milioni e 470mila euro per il ripristino delle scogliere a protezione del litorale, del porto rifugio, del ‘peso morti e catenarie’ per ormeggi in porto, dei dragaggi e dei materiali per rinascimenti (primo stralcio).

A Rapallo sono stati destinati 500mila euro per il ripristino scogliere del molo del Porticciolo, del Castello, di Lungomare Vittorio Veneto e di San Michele di Pagana.

Inoltre, sono stati previsti 450mila euro per Lavagna (scogliera di sostegno alla passeggiata a mare, pennelli a mare) 120mila euro per Moneglia (scogliera protezione a mare e accesso alla spiaggia) 100mila euro per Sestri Levante (ringhiera accesso arenile, pennelli a mare e ripascimento spiaggia) 90mila euro per Sori (protezione del molo) e Bogliasco (ripristino molo e illuminazione)”.