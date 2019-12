Mareggiate e maltempo, diversi sfollati: voragine a Genova Teglia

Mareggiate e maltempo hanno colpito un po’ in tutta la Liguria, diverse persone risultano sfollate.

A Genova, in via alla Costa di Teglia, si è aperta una voragine sulla strada con una casa di riposo che risulta isolata.

A Sestri Levante è stata chiusa l’Aurelia nei pressi delle gallerie Sant’anna con la mareggiata che ha portato acqua e detriti.

A Varigotti c’è stato il cedimento di un muro di contenimento fronte mare. Tre palazzine, tra vico Fontana e vico Mendaro sono state dichiarate inagibili. Il moto ondoso ha distrutto il litorale, con l’acqua che si è infiltrata sotto le abitazioni.

Ad Alassio, il mare ha raggiunto la passeggiata e il Comune è stato costretto a chiuderla.

A Taggia 16 persone risultano isolate in Regione Oxentina per il crollo di una strada.

A Badalucco 6 famiglie in località Poggio non sono raggiungibili per una frana in movimento sulle abitazioni.

A Sanremo in via Ernesto Mazzaglia per un edificio dichiarato inagibile, ci sono due sfollati.

Nel Comune di Follo permane il parziale isolamento di 70 persone nella frazione Torenco.