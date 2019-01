Mareggiate Boccadasse, Pandolfo: allarme per scarsità fondi ripristino dei danni

Dopo quanto emerso in Consiglio regionale, il consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Alberto Pandolfo ha lanciato “l’allarme sulla scarsità dei fondi per il ripristino dei danni prodotti a Genova dalla violenta mareggiata di fine ottobre”.

Pandolfo ha quindi presentato un’interrogazione a Tursi per ricevere informazioni sul progetto di riqualificazione del borgo di Boccadasse “con particolare riferimento all’area di piazzale Enrico Bassano, caratterizzato sino ad oggi dalle barche del borgo e purtroppo spazzato via dal maltempo”.

“Nel piazzale del borgo ha spiegato Pandolfo – che si contende la candidatura a patrimonio mondiale Unesco, è stato aperto un cantiere propedeutico a un progetto di riqualificazione ad oggi a noi sconosciuto e sul quale ho chiesto chiarimenti all’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella.

Nel corso di una recente seduta del Municipio Medio Levante, un assessore municipale ha dichiarato che la Regione ha informalmente riferito della disponibilità dei fondi per il ripristino del litorale di Boccadasse, fondi da sottrarre però a eventuali altri progetti messi in campo dall’amministrazione comunale anche per il resto del litorale di Levante cittadino, ossia per Nervi.

Ma la questione non può certo trasformarsi in una battaglia di campanile, fra Boccadasse e Nervi, in entrambe le realtà ci sono investimenti da fare per tornare a poter fruire del litorale. Occorre evidentemente chiarezza sul tema delle risorse, soprattutto alla luce di quanto emerso questa mattina proprio in Consiglio regionale rispetto all’insufficienza di fondi messi a disposizione dal Governo per venire incontro all’emergenza maltempo”.

Sono più di 180 i Comuni che hanno segnalato danni alla Protezione civile in Liguria, a seguito del maltempo, per un totale di 150 milioni di euro di danni pubblici. Oltre 6,5 milioni di interventi finanziati dal governo, 9 milioni di somme urgenze ancora scoperti.

“Questo – ha ricordato Pandolfo – è quanto riferito dall’assessore regionale Giampedrone rispondendo all’interrogazione del capogruppo regionale Giovanni Lunardon. È preoccupante come non sia ancora arrivato dal Governo alla Regione Liguria il riparto dei fondi stanziati per i danni da maltempo. Le risorse finora assegnate sono molto inferiori a quelle necessarie per rimettere in piedi la nostra costa. Siamo a metà gennaio, e fra cinque mesi si apre la stagione balneare, non possiamo aspettare oltre”.