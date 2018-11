Mareggiata in provincia di Genova, Camera di commercio: danni a imprese per 18 milioni

“Sono 120 le segnalazioni di danno presentate ad oggi agli uffici della Camera di commercio dalle imprese della provincia di Genova colpite dal vento e dalla mareggiata del 29/30 ottobre scorsi. Il danno totale, al momento, sfiora i 18 milioni di euro, mentre il danno medio segnalato è di 150.000 euro”.

Lo ha comunicato oggi la Camera di Commercio di Genova.

“La sensazione – ha aggiunto il segretario generale Maurizio Caviglia – è che manchino all’appello ancora molte imprese di tutti i settori, commercio, turismo, artigianato e industria, che da una prima ricognizione ci risulta siano state duramente colpite.

Ci sono ancora pochi giorni per compilare i modelli AE e inviarli alla Camera di Commercio direttamente o tramite le associazioni di categoria, che assistono gratuitamente le imprese in questa fase delicata: il termine scade infatti giovedì 29 novembre.

Le modalità di trasmissione sono via posta raccomandata, indirizzata alla Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4, 16124 Genova; via PEC all’indirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, per via telematica attraverso la piattaforma webtelemaco.infocamere.it.; a mano presso lo sportello alluvioni della Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.45; a mano presso lo sportello alluvioni della Camera di Commercio a Chiavari, Corso Genova 24, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.45”.