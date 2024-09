Marco Silvestri è un nuovo giocatore della Sampdoria

Trasferimento definitivo dall’Udinese

L’U.C. Sampdoria ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Marco Silvestri dall’Udinese Calcio.

Il portiere, nato a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) il 2 marzo 1991, ha firmato un contratto con il club blucerchiato che lo legherà alla Sampdoria fino al 30 giugno 2025.

Silvestri, conosciuto per le sue ottime doti tra i pali e per l’esperienza maturata in Serie A, rappresenta un’importante aggiunta alla rosa blucerchiata. La società ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo portiere, rafforzando così il reparto difensivo in vista delle prossime sfide.

Questa versione include parole chiave importanti come “Marco Silvestri”, “Sampdoria”, “portiere”, “trasferimento definitivo”, “Udinese”, e altre, che possono migliorare il posizionamento dell’articolo sui motori di ricerca.