Marassi, penitenziaria sequestra scarpe da tennis con l’hashish

Il plauso di Pagani della Uilpa Polizia Penitenziaria

Gli agenti della penitenziaria del carcere di Marassi hanno sequestrato 20 grammi di hashish trovato dentro un paio di scarpe da tennis.

Le scarpe erano state inviate con un pacco postale a un detenuto della seconda sezione.

A darne notizia è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Le strade per eludere gli attenti controlli della Polizia Penitenziaria, non finiscono mai, 20 grammi di hashish, nascosti/cuciti in nuovissime scarpe di ginnastica, inviate a Marassi, addirittura, tramite pacco postale e destinata ad un detenuto ristretto in seconda sezione.

Ancora una volta – commenta Pagani – nonostante la grave carenza di personale e la mancanza di mezzi necessari per contrastare questi fenomeni, la Polizia Penitenziaria di Genova dimostra di essere sempre attiva su tutti i settori”.

“Questa organizzazione sindacale – continua Pagani – si congratula con il personale di Polizia penitenziaria, in quanto tali operazioni vengono svolte, tra grave carenza di organico, mezzi e difficoltà operative di ogni genere.

Nonostante tutto, con spirito di sacrificio e abnegazione, si riesce a ovviare a tutte le lacune che l’amministrazione centrale presenta”.

“Auspichiamo – conclude Pagani – che, coerentemente con quanto espresso dalla nuova presidente del consiglio Meloni, si apra immediatamente un confronto finalizzato ad assicurare già nella legge di bilancio investimenti per assunzioni, strutture, infrastrutture ed equipaggiamenti, ma anche per pianificare riforme complessive che ridisegnino l’architettura dell’esecuzione penale, del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del corpo di polizia penitenziaria”.