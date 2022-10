Il Commissariato San Fruttuoso in via Marina di Robilant

E’ successo martedì pomeriggio in via D’Albertis

La Polizia di Genova ha arrestato un 40enne per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di martedì un poliziotto del Commissariato San Fruttuoso ha riconosciuto un uomo noto alle Forze dell’Ordine come abituale acquirente di sostanze stupefacenti.

L’agente, seppur libero dal servizio, ha monitorato l’uomo che, in effetti, dopo essersi intrufolato in un cantiere ha finalizzato uno scambio con un operaio, ricevendo un involucro in cambio di soldi.

L’operaio, accortosi che lo scambio non era passato inosservato, ha cercato di nascondersi nel bagno chimico del cantiere ma l’agente l’ha raggiunto e gli ha chiesto di esibire il contenuto del suo marsupio, all’interno del quale vi era una consistente somma di denaro.

Il poliziotto ha quindi rintracciato l’acquirente che alla vista del distintivo lo ha spintonato nel tentativo di raggiungere un tombino per gettare lo stupefacente appena comprato, risultato poi consistere in 6 gr. circa di cocaina.

Dopo l’arrivo di una volante il 40enne, che seguitava a lavorare in cantiere come se nulla fosse, è stato trasportato in Questura in stato di arresto, il Pubblico Ministero ne ha poi disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Marassi.

L’acquirente è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo aver negato quanto accaduto in fase di testimonianza è stato altresì denunciato per favoreggiamento personale.