Manifestazione “2 giugno 2022: funerale e rinascita della Repubblica”

I Movimenti di Resistenza Costituzionale scendono di nuovo in piazza in tutta Italia. Dopo il 1° maggio a Padova con lo storico corteo dei 30.000 a suggellare una manifestazione imponente, ignorata come al solito dai mass media, i Movimenti di Resistenza Costituzionale, cioè i Movimenti che in tutta Italia si sono battuti in questi mesi contro il Green Pass e le altre misure autoritarie del governo Draghi, si sono dati appuntamento per scendere in piazza nuovamente il 2 giugno.

Si tratta di un’azione unitaria nazionale, dislocata nei singoli territori con manifestazioni a carattere provinciale e regionale.

A Genova dalle 10 alle 12 in largo Eros Lanfranco davanti alla Prefettura si svolgerà la manifestazione il “Funerale della Repubblica”. Organizzato dall’Associazione Libera Piazza Genova e dall’Assemblea dei Movimenti di Resistenza Costituzionale.

“Nel giorno delle ipocrite celebrazioni della festa della Repubblica da parte di soggetti che, occupando abusivamente le istituzioni democratiche, l’hanno calpestata e uccisa – si legge in una nota – il filo conduttore che collegherà tutti gli eventi territoriali sarà proprio la commemorazione e il funerale della Repubblica a cui seguirà una grande celebrazione della sua Rinascita ad opera della resistenza del popolo italiano.

Il prossimo 2 giugno manifesteremo nelle piazze d’Italia per condannare l’elite liberticida, golpista e guerrafondaia mondialista e i suoi collaborazionisti italiani, maggiordomi senza dignità.

Rifiutandoci di partecipare alle celebrazioni ufficiali, ribadiamo che il popolo è sovrano e che la Repubblica fondata sul lavoro, la libertà e la difesa della pace è morta per mano loro. Risorgerà con la resistenza del nostro popolo.”