Albanese condotto a Marassi

L’uomo lo scorso 18 luglio dopo aver, per l’ennesima volta, maltrattato la moglie, era riuscito a far perdere le sue tracce fino a ieri pomeriggio quando è stato “pizzicato” alla stazione ferroviaria di Brignole da una volante della Questura.

Per questo motivo un 34enne albanese è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.