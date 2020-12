Maltempo e neve, disagi per i treni sulle linee ferroviarie

Visto la situazione meteo, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato per la giornata di oggi lunedì 28 dicembre, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia.

Nell’area nord-ovest è prevista una offerta di servizio ridotta per le linee: Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova); Genova – Ovada – Acqui Terme; Alessandria – Arquata; Novi – Arquata – Genova; Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo); Novi Ligure – Arquata Scrivia; Genova – Milano; Torino Porta Nuova – Milano Porta Garibaldi; Novara – Domodossola.

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

In particolare sulla Linee Torino – Genova e Milano – Genova via Mignanego, il traffico risulta rallentato dalle ore 7:40 per danni causati dal maltempo.

Traffico rallentato, anche in direzione Genova, per danni alla linea causati da condizioni meteo critiche nei pressi di Mignanego.

Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Ecco i treni che sono coinvolti:

IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03).

IC 651 Milano Centrale (6:10) – Livorno Centrale (10:35).

RV 3013 Milano Centrale (6:25) – Genova Brignole (8:26).

RV 2118 Genova Brignole (7:21) – Torino Porta Nuova (9:30).

RV 3015 Milano Centrale (7:25) – Sestri Levante (10:28).

R 12157 Alessandria (6:48) – Genova Brignole (8:03).