Maltempo: colonna mobile della Liguria pronta a supportare Emilia Romagna

La Liguria offre supporto per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna

La Regione Liguria si è resa disponibile a intervenire con la sua colonna mobile della Protezione Civile per fornire assistenza all’Emilia Romagna, colpita nuovamente dal maltempo che ha causato ingenti danni e disagi.

Cordoglio e solidarietà alle vittime e alle famiglie evacuate

La Regione Liguria ha espresso cordoglio ai familiari della giovane vittima e ha manifestato vicinanza alle numerose famiglie che sono state evacuate a causa delle recenti alluvioni. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i soccorritori che stanno operando sul campo per gestire l’emergenza.

La colonna mobile della Protezione Civile della Liguria è pronta a mobilitarsi in coordinamento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per supportare le operazioni di soccorso e aiuto in Emilia Romagna.