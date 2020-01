Make up e bellezza a Rapallo venerdì 24 gennaio

Venerdì 24 gennaio a Rapallo un pomeriggio all’insegna della bellezza e del make up con i prodotti impiegati al Festival di Sanremo.

Continuano gli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti dedicati alla cura della persona del Centro Benessere Rapallo Chiavari con show di make up e consigli preziosi per un trucco perfetto.

Rapallo. Venerdì 24 gennaio 2020, dalle 15 alle 19, al centro benessere dell’Europa Hotel & Spa (Via Milite Ignoto 2, Rapallo) è in programma un pomeriggio esclusivamente dedicato all’arte del make up dal titolo “Impariamo a truccarci”.

L’evento è in collaborazione con Star Dust Italia spa, brand che dal 1983 propone cosmetici a base naturale, make up e prodotti per il benessere e la bellezza, che, per la sua qualità e ricercatezza, è utilizzato dai più grandi make up artist, compresi quelli del Festival di Sanremo, che a breve truccheranno le star del Teatro Ariston. Durante l’evento, le make up artist di Star Dust spiegheranno come truccare il proprio viso al meglio e sveleranno alcuni consigli e tecniche per realizzare un make irresistibile per ogni occasione. Le truccatrici eseguiranno su una modella esempi di make up adatto a tutti i giorni o trucchi specifici per cerimonie, serate o eventi particolari. Inoltre, saranno a disposizione del pubblico per domande, curiosità e consulenze.

L’appuntamento fa parte di un ciclo di eventi proposti dal Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia che avranno come tema conduttore il benessere e della persona, inteso come benessere fisico e psicologico. Seguiranno nei prossimi mesi gli incontri dedicati al rapporto tra psicologia e alimentazione, alla cucina, alla sessuologia di coppia e all’educazione cinofila.

«Il nostro centro benessere vuole essere un punto di riferimento per la salute fisica e mentale delle persone – spiega la titolare Emanuela Bisaccia – Per questo, abbiamo pensato a un calendario di eventi che si focalizza sul benessere psicofisico e affronta diversi argomenti che possono contribuire al raggiungimento di esso: dal make up da utilizzare ogni giorno per sentirsi più belle e a proprio agio, alla giusta alimentazione, per trovare un equilibrio e una serenità con il proprio corpo, ma anche al rapporto con gli altri. Nei prossimi mesi, infatti, affronteremo il tema della sessuologia di coppia e daremo anche consigli di cinofilia, perché il benessere psicologico può derivare anche dall’amore per il proprio animale domestico».

Il Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia è uno spazio che racchiude al suo interno sauna, piscina, bagno turco, percorsi sensoriali e offre ai visitatori diverse tipologie di trattamenti e massaggi, dai più classici ai più innovativi come quello con le conchiglie e con il bambù.

A seguire sarà offerto un aperitivo alle partecipanti. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni consultare il sito dedicato.