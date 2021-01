L’uninone fa la forza, anche tra ristoratori

Il locale genovese di cucina bavarese e il più antico ristorante di Recco fanno rete e danno vita a un nuovo menù tutto da gustare, birra e focaccia al formaggio

Da lunedì 25 gennaio 2021 a Genova è disponibile un nuovo abbinamento per gli appassionati della buona cucina e della birra: nel menù della Birreria HB di Via Gerolamo Boccardo 5r sarà disponibile la vera focaccia al formaggio, preparata con gli ingredienti selezionati dai maestri del ristorante Vitturin 1860 di Recco, vera istituzione nell’ambito della ristorazione ligure.

Un sodalizio tra due importanti realtà gastronomiche, che nasce per contrastare le difficoltà del periodo e per portare una gustosa novità all’interno del menù tipicamente bavarese della Birreria HB. L’idea nasce dall’amicizia tra Alessio Balbi, titolare del locale che ogni anno organizza l’Oktoberfest di Genova, l’unico riconosciuto dalle autorità bavaresi al di fuori dei confini della Germania, e Umberto Squarzati del Ristorante Vitturin 1860 di Recco, storico punto di riferimento per la focaccia al formaggio e per tutta la gastronomia ligure.

«Ho deciso di riprendere in mano le redini del locale e di inaugurare il 2021 con una golosa novità – spiega Alessio Balbi della Birreria HB – Siamo felici di accogliere a Genova e nel nostro menù un piatto simbolo della cucina ligurecome la focaccia al formaggio, preparata a regola d’arte all’interno del nostro locale dai maestri di Vitturin 1860 di Recco. Piatto che tra l’altro si sposa perfettamente con il gusto delle birre chiare del marchio HB».

L’abbinamento tra le due eccellenze gastronomiche sarà disponibile da lunedì 25 gennaio 2021 alla Birreria HB sia a pranzo che a cena, sia da asporto che in formula delivery.

«L’idea è nata durante un viaggio che abbiamo fatto io e Alessio nel 2019 – racconta Squarzati – Creare unabbinamento tra le due diverse culture gastronomiche ci ha da subito convinto. Questo giorno è molto importante perché arrivare nel cuore di Genova per noi è motivo di orgoglio e gratitudine nei confronti dei genovesi che da sempre sono i nostri migliori e più affezionati clienti. Saremo proprio noi a prepararla e a portare i profumi e i sapori della tradizione nella Superba».