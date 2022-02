L’ultimo saluto a Marco presso la chiesa di San Pietro in via Nizza

Si svolgeranno questa mattina alle 11.30, i funerali di Marco Santeusanio, il diciottenne calciatore del Ligorna morto nella notte di giovedì 3 febbraio alla guida del proprio scooter in via Toti, nel quartiere di Marassi.

L’ultimo saluto avverrà nella chiesa di San Pietro in via Nizza, nel quartiere di Albaro.

Ci saranno oltre ai parenti e agli amici, i colleghi riders e i compagni di squadra del Ligorna, che lo hanno ricordato con un lungo messaggio.

La società, aveva deciso, per solidarietà di devolvere l’incasso della gara contro l’ Sc Caronnese (terminata il 9 febbraio per 0-1) alla famiglia di Marco.

Aggiornamento ore 11.40

Via Nizza nei pressi della chiesa tra via Cocito e via Trieste è stata chiusa al traffico per l’afflusso delle persone che hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Marco.