Lou & Meg in concerto a Celle Ligure. Appuntamento con il duo acustico blues/roots l’8 luglio ore 21.15 sul palco di Via Boagno.

Lou & Meg in concerto a Celle, Savona. Ingresso libero .

Lou & Meg sono un duo acustico blues/roots di Nashville, USA, e Savona, Italia. Uniscono gli stili musicali di origine americana con influenze internazionali, creando le proprie versioni contaminate da stili provenienti dagli Usa e Mar Mediterraneo .

Lorenzo Piccone (“Lou”)

Cantautore, polistrumentista e artista discografico di Albissola Marina. Suona chitarre acustiche ed elettriche, Weissenborn (lap steel), bouzouki, mandolino, armonica, dobro, ukulele e altro ancora. Lorenzo è stato in tournée negli Stati Uniti, in Australia, in Iran e in tutta Europa.

L’ultimo album da solista di Lorenzo è stato registrato a Nashville, negli Stati Uniti, e includeva le apparizioni come ospite, della leggenda della chitarra Steve Cropper e del 6 volte vincitore del Grammy e del virtuoso dell’organo Hammond Ike Stubblefield.

Ha anche registrato e girato a lungo con il famoso mandolinista italiano Carlo Aonzo. Lorenzo è stato premiato con il premio Laurano per il suo contributo alla cultura Ligure.

Megan Richardson (“Meg”)

Cantautrice, batterista e percussionista di Nashville, originaria della California, USA. Ha un background in percussioni classiche e da marcia ed è specializzata in stili contemporanei tra cui soul e R&B, rock e pop, incorporando influenze dal blues, dalla world music, dal folk e dal rock classico.

Si è esibita negli Stati Uniti e in Europa e ha scritto e registrato con artisti emergenti del mondo del rock, country, folk e neo-soul.

Megan ha conseguito una laurea in musica al Berklee College of Music, dove ha studiato scrittura di canzoni, batteria, percussioni e registrazione e produzione con alcuni dei migliori musicisti, cantautori e produttori del mondo.

Si esibisce con la batteria, percussioni latine e africane e persino strumenti fatti in casa.

Lorenzo e Megan hanno anche una band di musica roots con sede a Nashville chiamata Daybreak Caravan.

I loro primi 4 singoli possono essere ascoltati su tutte le principali piattaforme di streaming.

Il duo si esibirà a Celle, in Ligure, l’8 luglio alle 21.00