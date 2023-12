L’Oms chiede un aumento delle tasse su alcol e bibite zuccherate

Secondo una dichiarazione dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le tasse sulla produzione alcolica e sulle bevande zuccherate in tutto il mondo sono troppo basse nel contesto delle morti di 2,6 milioni di persone ogni anno per il consumo di bevande alcoliche e di oltre otto milioni per un’alimentazione non corretta, si legge in una dichiarazione sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità oggi pubblica nuovi dati che mostrano come in tutto il mondo siano applicate basse aliquote fiscali per i prodotti dannosi per la salute, come alcol e bevande zuccherate. I dati ottenuti sottolineano che la maggior parte dei Paesi non utilizza le tasse per promuovere comportamenti più salutari”, si legge nel documento.

Secondo l’Oms, l’introduzione di aliquote fiscali maggiori sulle bevande alcoliche e sulle bevande zuccherate ridurrà il numero di decessi.