La Liguria dice addio al vigile del fuoco Zimmer: eroe a 4 zampe

“La Liguria dice addio a uno dei suoi eroi a 4 zampe: Zimmer, il cane che ha fatto parte del Nucleo Cinofilo regionale”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti, che ha comunicato il decesso del Border Collie dei Vigili del Fuoco, in forza a Savona.

Zimmer è stato in prima linea in tante grandi emergenze come il tragico crollo della Torre Piloti, le alluvioni di Genova, il terremoto di Norcia e quello di Amatrice, salvando migliaia di vite.

“Grazie Zimmer e grazie a tutti i nostri amici a 4 zampe – ha aggiunto Toti – che lavorano con i soccorritori per aiutarci nelle emergenze”.